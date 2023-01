Berliner Wahlwiederholung Die ersten Stimmzettel trudeln im Wahllokal ein

Es herrscht ein durchgehender Strom an Menschen, die kommen und gehen. Darunter auch Michael Ziegler. „Ich bin am 12. Februar nicht in Berlin und da ich sowieso im Bezirksamt war, habe ich die Gelegenheit genutzt und gleich gewählt“, sagt der Mann aus Friedrichshain. Wie es zu so vielen Pannen bei der vergangenen Wahl kommen konnte, könne er sich nicht erklären. Doch mit Blick auf die aktuellen Vorbereitungen ist er optimistisch, was die Wiederholung angeht. „Wenn das so läuft wie hier, dann wird es eine ordentliche Wahl“, so Ziegler.