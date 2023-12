Kolumne Berliner Republik Ein Minister am Piano

Meinung | Berlin · Klavier statt Akten: Bundesjustizminister Marco Buschmann will mit einem selbstkomponierten Song in der Weihnachtszeit Geld für herzkranke Kinder sammeln. Die Einnahmen gehen an die Stiftung vom ehemaligen Fußballer Gerald Asamoah.

11.12.2023 , 18:10 Uhr

Justizminister Marco Buschmann (Archivbild). Foto: dpa/Hannes P Albert