Bundesamt warnt vor UV-Strahlung Sonne, Luft und Krebsgefahr

Gemeinsam mit dem Bundesumweltministerium und einer Informationskampagne will das BfS den UV-Schutz in Kommunen und Bildungseinrichtungen fördern. „Wir sehen eine große Dringlichkeit, da unser Land bis heute nicht ausreichend auf diese Gefahren vorbereitet ist“, so BfS-Sprecherin Petra Kaminsky. Die UV-Strahlung sei eine der Hauptursachen für Hautkrebs, sagt Christian Kühn, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesumweltministerium. „Bei hellhäutigen Menschen haben die Hautkrebszahlen deutlich zugenommen. In den letzten 30 Jahren haben sie sich bei Männer vervierfacht und bei Frauen sogar verfünffacht.“ Laut BfS war 2022 das sonnenreichste Jahr seit Aufzeichnungen – was schönt klingt, birgt jede Menge Gesundheitsrisiken. „Durch den Klimawandel ändert sich die Bewölkungssituation, dadurch kann mehr Sonne zu uns gelangen“, so BfS-Präsidentin Inge Paulini. „In Deutschland erkranken jedes Jahr ca. 300.000 Menschen neu an Hautkrebs.“ Jährlich würden etwa 4000 Menschen an dem Krebs oder dessen Folgen sterben. Laut Statistischem Bundesamt ist die Sterberate zwischen 2000 und 2020 um 53 Prozent gestiegen.