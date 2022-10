„Gegen Homophobie in Katar“ : Initiative pocht auf Rechte für Homosexuelle im WM-Land Katar

Fans von Deutschland halten Plakate mit der Aufschrift "LGBTQ+ RIGHTS" , "SHOULD BE HUMAN RIGHTS!" , "FROM WEMBLEY" , "TO QATAR" vor dem Spiel hoch. Foto: dpa/Nick Potts

Die Initiative „Gegen Homophobie in Katar“ fordert während und nach der Fußball-Weltmeisterschaft die Einhaltung der Menschenrechte für Schwule und Lesben in dem Wüstenstaat. „Wir wollen, dass homosexuelle Menschen sich bei der WM frei bewegen können und keine Angst haben müssen“, sagte der Vorsitzende der Organisation, Bernd Reisig, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Er reist am Montag gemeinsam mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und DFB-Präsident Bernd Neuendorf in das arabische Land, in dem der Islam Staatsreligion ist. Angesichts des Streits zwischen der Bundesregierung und dem WM-Gastgeber Katar hat die Berliner Menschenrechtsbeauftragte Luise Amtsberg am Sonntag die Teilnahme an der Reise abgesagt. Sie habe sich entschlossen, ihre dortigen Gespräche „zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen“, teilte sie in einer knappen Erklärung mit.