Nach Angriffen in Saudi-Arabien : Staaten wollen Ölpreis dämpfen

Dieses von Planet Labs Inc. am 15. September 2019 zur Verfügung gestellte Satellitenbild zeigt schwarzen Rauch, der aus einer der angegriffenen Raffinerien in Saudi-Arabien aufsteigt. Foto: dpa/Uncredited

Berlin Die Angriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien sollen mit iranischen Waffen erfolgt sein. Der dadurch ausgelöste Preisschock ist am deutschen Markt bisher jedoch kaum spürbar.

Deutsche Verbraucher müssen sich nach den Drohnen-Angriffen auf die wichtigste Ölraffinerie Saudi-Arabiens auf zumindest kurzzeitige Preissprünge einstellen. Am ersten Handelstag nach der Attacke legten die Ölpreise am Montag um teils 20 Prozent zu. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee stieg zeitweise auf ein Vier-Monats-Hoch von 71,95 Dollar je Barrel. Das ist zwar der größte Kurssprung seit dem Golfkrieg von 1991, der Preis ist aber noch weit entfernt von früheren Höchstständen von deutlich über 100 Dollar je Barrel (159 Liter).

Obwohl auch die Notierung für Heizöl am Montag um rund acht Prozent anzog und ein Liter Heizöl aktuell rund 70 Cent kostet bei Bestellung von 3000 Litern, riet die Marktexpertin Christina Wallraf von der Verbraucherzentrale NRW davon ab, sich nun nervös den Heizungstank füllen zu lassen. „Klar, vor einem Jahr lag die Notierung für Heizöl mehr als zehn Cent höher, aber vor zwei Jahren wiederum mehr als zehn Cent niedriger.“ Wer nun sicher sein will, gegen höhere Preise geschützt zu sein, der müsste nun bestellen. „Da aber auch niedrigere Preise möglich sind, könnte man sich dann ärgern ,wenn man einige hundert Euro zuviel investierte“, sagte Wallraf.

Am Wochenende hatten Angriffe auf saudi-arabische Ölanlagen fünf Prozent der weltweiten Rohöl-Produktion lahmgelegt. Nach Angaben Saudi-Arabiens haben die im Nachbarland Jemen kämpfenden Huthi-Rebellen iranische Waffen für den Luftschlag benutzt. Erste Ermittlungen wiesen darauf hin, dass Drohnen des Typs „Ababil“ eingesetzt worden seien, erklärte der Sprecher der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition, Turki al-Maliki, am Montag, wie der Nachrichtensender Al-Arabija meldete. Die Angriffe seien jedoch nicht von jemenitischem Boden aus gestartet worden. US-Präsident Trump verschärfte den Ton gegenüber dem Iran nach den Angriffen: „Wir haben Anlass zu glauben, dass wir den Schuldigen kennen, und warten mit geladener Waffe auf die Bestätigung“, drohte er an die Adresse Teherans gerichtet.Trump hatte am Sonntag bereits mit einem Vergeltungsschlag gedroht. Die USA stünden Gewehr bei Fuß, warteten aber auf Angaben der saudischen Führung, wen sie für den Angriff verantwortlich mache, erklärte er.