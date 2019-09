Nachfolge von Andrea Nahles : SPD startet Rennen um Parteivorsitz

Berlin 17 Kandidaten bewerben sich, fast alle in Zweierteams. Böhmermann ist nicht dabei.

Die Frist ist abgelaufen, jetzt ist es offiziell: Acht Bewerberduos und ein Einzelkandidat haben die Voraussetzungen erfüllt und wollen an die Spitze der SPD rücken. Sie starten an diesem Mittwoch in Saarbrücken bei der ersten von 23 Regionalkonferenzen in den aufwändigen Auswahlprozess.