Esken und Walter-Borjans bei Merkel : Hier kommen die neuen SPD-Chefs zum Frühstück mit der Kanzlerin an

Hier kommen die neuen SPD-Chefs zum Frühstück mit der Kanzlerin an

Die neuen SPD-Vorsitzenden kommen am Bundeskanzleramt an. Foto: dpa/Paul Zinken

Berlin So ein Frühstück hat man auch nicht alle Tage: Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sind am Donnerstagmorgen im Kanzleramt empfangen worden. Dort erwartete sie Angela Merkel zum Kaffee.

Ein Kennenlerntreffen der Vorsitzenden von CDU und CSU, Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder, mit Esken und Walter-Borjans soll es am 19. Dezember geben. Die Spitzen von Union und SPD arbeiten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur weiterhin an einem Termin für eine Sitzung des Koalitionsausschusses. Voraussichtlich sollen die Beratungen im Koalitionsausschuss ebenfalls am 19. Dezember stattfinden.