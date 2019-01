Neue Reformideen: SPD plant Kindergrundsicherung

Andrea Nahles, Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, äußerte sich am Donnerstag zu Beginn der zweitägigen Klausurtagung in Berlin zur Kindergrundsicherung. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin Im Frühjahr soll ein Konzept stehen, um Kinder aus der Armut zu holen.

Am ersten Tag ihrer Jahresauftaktklausur hat die SPD-Bundestagsfraktion ein Beschlusspapier für eine neue Kindergrundsicherung verabschiedet. Darin wird auf ein eigenes Konzept gedrängt, mit dem familienpolitische Leistungen gebündelt werden sollen, um bedürftigen Kindern ein Existenzminimum zu garantieren. SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles sagte am Donnerstag in Berlin, die Vorschläge für dieses Konzept würden „sehr zügig“ erarbeitet.

Seit Jahren gibt es in Deutschland eine Debatte über eine Grundsicherung für Kinder. Sozialverbände, die Grünen und Linken hatten immer wieder Ideen vorgelegt. Im Kern geht es stets darum, Kindern die ihnen zustehenden Leistungen einfacher zukommen zu lassen. So erarbeiten auch die Arbeits- und Sozialminister der Bundesländer derzeit ein Konzept für eine Zusammenfassung der Leistungen für einkommensschwache Familien, zunächst von Kindergeld, Kinderzuschlag und dem Bildungs- und Teilhabepaket. In Deutschland leben insgesamt vier Millionen Kinder in Familien mit niedrigen Einkommen oder solchen, die auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen sind.