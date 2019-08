Tierschutz : Künast: Gleicher Schutz für alle Tiere

Ferkel stehen im Stall einer Schweinezuchtanlage in Losten, Mecklenburg-Vorpommern. Foto: dpa/Jens Büttner

Berlin Die Grünen-Politikerin will keinen Unterschied zwischen Schlacht- und Haustieren.

Kristina Dunz ist stellvertretende Leiterin der RP-Parlamentsredaktion in Berlin.

Die Grünen-Politikerin Renate Künast hat für den Umgang mit Schlachttieren gleiche Maßstäbe wie bei Haustieren gefordert. „Es ist ein Unding, dass die betäubungslose Kastration von Ferkeln nicht wie vereinbart zum 1. Januar 2019 gestoppt, sondern die Frist dafür um zwei Jahre verlängert wurde“, sagte die frühere Agrarministerin unserer Redaktion. „Und nun läuft alles darauf hinaus, dass die Schweinehalter sich den Tierarzt ersparen und die Ferkel selbst mit Isofluran betäuben und dann kastrieren.“ Bei Haus- und Heimtieren seien die Deutschen achtsam, aber die Tiere in der Massenhaltung überließen sie ihrem Schicksal. „Stellen Sie sich vor, ein Hundehalter würde anfangen, ohne Tierarzt an seinem Dackel herum zu operieren, und darauf verweisen, dass er einen Isofluran-Kurs gemacht hat.“ Die Staatsanwalt würde sehr schnell ermitteln.

Parteikonvent in Berlin

Parteikonvent in Berlin : Grüne debattieren über neues Grundsatzprogramm

Bei der Verlängerung der Frist sei argumentiert worden, dass Strafen in Deutschland die Tierquälerei im Nachbarland nicht verhinderte. Ähnlich sei es beim Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig gewesen, das sich gegen ein Verbot des Kükenschreddern entschieden habe, weil Alternativen dazu durch die Geschlechtsbestimmung im Ei in naher Zukunft wohl möglich sein würden. Künast sagte: „Das ist doch absurd. Wenn ein Auto beschädigt würde, sagt auch keiner, das wäre sanktionsfrei, weil es vermutlich später einmal Möglichkeiten gibt, die Beule zu reparieren.“