Haftbefehl gegen zwei Männer Polizisten bei Ausschreitungen in Berlin mit Steinen beworfen

Nach den Ausschreitungen in Berlin-Neukölln ist gegen zwei Männer Haftbefehl erlassen worden. Es werde wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte bei antisemitischen Protestbekundungen ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die jeweils 25 Jahre alten Männer sollen demnach am Mittwochabend (18. Oktober) mit Pflastersteinen auf Polizisten geworden haben. Ein Beamter sei getroffen worden, habe jedoch keine Verletzungen davongetragen. Den Angaben zufolge kam ein Mann in Untersuchungshaft. Der andere sei auf freiem Fuß.