Berlin nach der Wahl Die Krux mit den Mehrheiten

Doch der CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner, der in Berlin nach seinem Wahlerfolg nun um seinen Koalitionspartner kämpfen muss, hat sicher auch den ehemaligen Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet im Kopf. Der CDU-Politiker erhob am Tag nach der Bundestagswahl trotz des historisch schlechtesten Ergebnisses der Union (18,9 Prozent) und dem zweiten Platz den Anspruch auf die Bildung einer Regierung. Er werde „alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union“ zu bilden, sagte Laschet damals vor CDU-Anhängern in Berlin. Es gibt also keinen Rechtsanspruch für niemanden. Von einer „Missachtung der Demokratie“ zu sprechen, wie CSU-Chef Markus Söder aus Bayern tönt, ist populistisch. Und geht verdächtig nahe in die Legende der „gestohlenen Wahl“, die Ex-US-Präsident Donald Trump oder der ehemalige brasilianische Präsident Jair Bolsonaro sie vertraten - mit fatalen Folgen.