Wahlwiederholung in der Hauptstadt Warum die Berlin-Wahl aufhorchen lässt

Die Berliner waren genervt in den vergangenen Wochen, vieles in der Hauptstadt funktioniert einfach nicht so wie es sollte und die Politik schien darauf auch im Wahlkampf keine Rücksicht zu nehmen. Während sich die drei regierenden Parteien in der Frage einer verkehrsberuhigten Friedrichstraße zerlegten, ist etwa eine der zentralen U-Bahnlinien nur noch in einer Richtung befahrbar. Das Problem sind genehmigte Großbaustellen am Berliner Alexanderplatz, die Auswirkungen auf die Untertunnelung haben. Eine Lösung ist nicht in Sicht, um klare Aussagen drückte sich die Politik. Kein Wunder also, dass die Wahlbeteiligung zurückging.