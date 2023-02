Wahlwiederholung in Berlin Was das Ergebnis für den Bund bedeutet

Für die SPD in Berlin ist das Ergebnis ein Desaster. Die Sozialdemokraten schnitten mit 18,4 Prozent so schlecht ab wie nie seit 1950 (2021: 21,4). Weil die SPD nach Auszählung aller Stimmen knapp vor den Grünen liegt, könnte Giffey in diesem Fall Regierende Bürgermeisterin bleiben. Für Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Bundes-SPD ist das Ergebnis Berlin zumindest ein herber Dämpfer. Im Willy-Brandt-Haus muss man sich nun fragen, warum die Wahlkampfhilfe des Kanzlers und der Parteispitze nicht dazu beitrugen, dass die SPD in Berlin zu einem besseren Ergebnis kam. Sollte es nun sogar so weit kommen, dass das Amtszimmer im Roten Rathaus erstmals seit 2001 an CDU oder erstmals überhaupt an die Grünen wechselt, wäre die Schmach auch für Scholz und das Trio in der Bundesspitze komplett. Auf dem Spiel steht viel, denn bei der Landtagswahl in Hessen im Herbst will man Schwarz-Grün stürzen. Es bedarf nun einer genauen Analyse der eigenen Schwächen und Fehler.