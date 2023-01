Schon wieder Wahljahr Alle Infos zur Abgeordnetenhaus-Wahl in Berlin 2023

Am 26. September 2021 wurde gleich mehrfach gewählt: Der Bundestag, das Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen. Gleichzeitig wurde unter anderem über den Volksentscheid zur Klimaneutralität bis 2030 abgestimmt. Alle Wahlen müssen wiederholt werden – jedoch nicht am 12. Februar. An dem Tag wird zunächst entschieden, wer bis Ende der Legislaturperiode 2026 im Landesparlament in Berlin, dem sogenannten Abgeordnetenhaus, und den zwölf Bezirksverordnetenversammlungen sitzt. Diese sind vergleichbar mit den Stadträten und Gemeindevertretungen in anderen Bundesländern. Die Bundestagswahl, die nach dem Urteil des Bundestags in 431 von etwa 2300 Abstimmungsbezirken wiederholt werden muss, findet an einem anderen Datum statt. Über den Volksentscheid können die Bürger am 26. März 2023 abstimmen, wie der Senat mitteilte.