Steinmeier bei Solidaritätsdemo in Berlin „Der Schutz jüdischen Lebens ist Staatsaufgabe – und er ist Bürgerpflicht“

Zum Auftakt der Großkundgebung gegen Antisemitismus in Berlin hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen Appell an die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland gerichtet. „Der Schutz jüdischen Lebens ist Staatsaufgabe - und er ist Bürgerpflicht“, sagte der Bundespräsident am Sonntag vor mehreren tausend Kundgebungsteilnehmern am Brandenburger Tor. „Ich bitte alle Menschen in unserem Land, diese Bürgerpflicht anzunehmen.“