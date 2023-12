Verfassung geändert Berlin senkt Wahlalter für Abgeordnetenhaus auf 16 Jahre

Laut Verfassung waren bisher für das Landesparlament alle Deutschen wahlberechtigt, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet und seit mindestens drei Monaten in Berlin ihren Hauptwohnsitz haben. In das Parlament wählbar sind nach wie vor alle Wahlberechtigten, die am Tage der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben.