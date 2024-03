Großeinsatz in Berlin RAF-Fahndung – Polizei nimmt zwei Personen fest

Im Zusammenhang mit der Fahndung nach den beiden flüchtigen Ex-RAF-Terroristen haben die Einsatzkräfte Räume in Berlin-Friedrichshain durchsucht, in der Folge hat das Landeskriminalamt Niedersachsen zwei Festnahmen bestätigt. Ob es sich bei den Festgenommenen um die gesuchten Ex-RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg handle, werde derzeit geprüft. An einem Ort seien bei der Festnahme Schussgeräusche zu hören gewesen. Es handle sich um „Schussgeräusche im Zusammenhang mit einer Türöffnung“, Verletzte habe es nicht gegeben, sagte eine Sprecherin am Sonntag.