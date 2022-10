Mehrere Tausend Menschen erwartet : Organisationen rufen zu Demonstration gegen AfD-Aufzug in Berlin auf

Organisationen rufen zu Demonstration gegen AfD-Aufzug in Berlin auf

Berlin Zahlreiche Organisationen haben für Samstag in Berlin zu einer Demonstration für mehr Solidarität in der Gesellschaft aufgerufen. Anlass ist ein Aufruf der AfD zu einer zeitgleich stattfindenden Demonstration gegen die Politik der Bundesregierung.

Zu beiden Veranstaltungen sind laut Polizei mehrere Tausend Menschen angemeldet. Der Protest gegen die AfD soll an der Wiese am Reichstagsgebäude in Hör- und Sichtweite der AfD-Demonstration stattfinden. Zudem sind laut Versammlungsbehörde weitere Demonstrationen gegen die aktuelle Regierungspolitik angemeldet.