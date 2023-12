Haushaltsverhandlungen Nächtliches Ringen um den Haushalt 2024

In Koalitionskreisen hieß es in der Nacht zu Mittwoch, dass Kanzler Olaf Scholz (SPD), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) nach Möglichkeit einen Konsens noch für diesen Mittwoch finden wollten. Kanzler Scholz hatte geplant, nach seiner Regierungserklärung im Bundestag am Mittwochnachmittag zum EU-Westbalkan-Gipfel nach Brüssel zu fliegen. Unternehmen, Länder und Kommunen dringen auf eine schnelle Einigung, um Planungssicherheit für ihre eigenen Haushalt im kommenden Jahr zu bekommen.