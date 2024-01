Neue Studie zeigt kritischen Mangel an Sozialwohnungen Experten: Staat treibt ungewollt die Mietpreise in die Höhe

Eine vom Verbändebündnis „Soziales Wohnen“ in Auftrag gegebene und am Dienstag präsentierte Studie zeigt nun das Ausmaß des Mangels beim sozialen Wohnungsbau. Demnach hat sich das Verhältnis von Miethaushalten zu Sozialwohnungen über einen langen Zeitraum von 20 Jahren kontinuierlich verschlechtert. Mittlerweile fehlen den Angaben zufolge 910.000 Sozialwohnungen. Den Experten zufolge führt das dazu, dass der Staat auf dem freien Mietmarkt für die Unterstützung einkommensschwächerer Haushalte immer höhere Ausgaben verzeichnen muss – und die Preisspirale mit nach oben treibt. „Der Staat ist mittlerweile gezwungen, stetig steigende Mieten auf dem freien Wohnungsmarkt zu akzeptieren“, sagte Matthias Günther vom Pestel-Institut, welches die Studie durchführte. „Ungewollt treibt der Staat damit die Mieten so in die Höhe“, sagte Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes. IG-Bau-Chef Robert Feiger sprach gar von einer „fehlgeleiteten Form von Umverteilung“, da Ausgaben für Mieter bei privaten Vermietern landen würden. Die von den Job-Centern getragenen Kosten der Unterkunft dürften im Jahr 2023 erstmals 20 Milliarden Euro überschritten haben und damit 17 Prozent höher liegen als im Jahr 2015, heißt es in der Studie.