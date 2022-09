Erneuter Angriff in Berlin : Mann wird in S-Bahn antisemitisch beleidigt und verprügelt

Berlin In Berlin hat es erneut einen antisemitischen Angriff auf einen Mann gegeben. Zwei Männer haben ihn in der S-Bahn beleidigt und daraufhin verprügelt. Kurz zuvor ist bereits ein Rabbiner angegriffen worden.

Erneut ist ein Mann in Berlin antisemitisch beleidigt und angegriffen worden. Der 33-Jährige fuhr nach eigenen Angaben am Dienstagnachmittag mit der S-Bahn durch Charlottenburg, als er von einem Fahrgast „judenfeindlich beleidigt“ wurde, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als er sich dies verbat, packte ihn der andere Mann den Angaben nach am Arm. Der 33-Jährige habe ihn weggeschoben, worauf ein zweiter Mann eingegriffen habe. Beide Männer schlugen demnach mit Fäusten gegen Kopf und Oberkörper des 33-Jährigen.