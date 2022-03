Berliner Republik : Hauptstadt in der Krise

Münstermann Foto: RP/Ferl, Martin

Berlin Die ukrainischen Flüchtlinge kommen derzeit vor allem am Berliner Hauptbahnhof an, der praktisch über Nacht zu einem Auffanglager wurde. Aktiv wurden zunächst ehrenamtliche Helfer, die Behörden traten erst spät auf den Plan.

Die Berliner können Krise. Jüngste Entwicklung am Berliner Hauptbahnhof: Die Deutsche Bahn stößt angesichts der vielen freiwilligen Helfer und Sachspenden an ihre Kapazitätsgrenzen. Das Unternehmen bat am Wochenende darum, nicht mehr zum Bahnhof zu kommen. Die Möglichkeiten, zusätzlich vor Ort Hilfe zu leisten, seien begrenzt. Zurzeit seien auch ausreichend freiwillige Helferinnen und Helfer anwesend.

Die große Zahl der Ehrenamtlichen ist auch darauf zurückzuführen, dass die Berliner Behörden zunächst nicht vor Ort waren.Die Berliner Bevölkerung dagegen hatte teils schon vor Ankunft der ersten Menschen über ein weit verzweigtes privates Netzwerk Unterkünfte, Spenden und Übersetzer auf die Beine gestellt. In sozialen Netzwerken wurden darüber hinaus Transporte nach Polen organisiert. Zudem beginnt gerade der Aufbau eines großen Ankunftszeltes am Hauptbahnhof. Doch die Hauptstadt kommt bereits an ihre Grenzen. Wer einen Tag am Bahnhof verbringt, dem wird schnell klar, dass die sogenannte Flüchtlingskrise 2015 nicht vergleichbar ist mit dieser Massenflucht, die der Angriff von Wladimir Putin auf die Ukraine ausgelöst hat.

Wie soll es weitergehen? Die schnelle Nothilfe ist das eine, die dauerhafte Versorgung der Menschen das andere. Zuletzt hatte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey auf Unterstützung vom Bund gedrungen, weil die Metropole zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen komme. Die SPD-Politikerin forderte eine bundesweite Organisation und Verteilung von Geflüchteten. Das passiert jetzt, doch die Busse, die am Berliner Hauptbahnhof abfahren, sind teilweise leer. Und zwei Bundesländer werden gar nicht angefahren: Bayern und Hamburg. Die Frage, weshalb ausgerechnet ein großes Bundesland wie Bayern ausgeklammert werde, beantwortete die Behörde auf Twitter: Dies habe das Bundesinnenministerium so entschieden. Nun, auf Dauer wird es ohne einen Verteilschlüssel nicht gehen.

Unsere Autorin ist Leiterin des Berliner Parlamentsbüros. Sie wechselt sich hier mit ihrem Stellvertreter Jan Drebes ab.

(mün)