Umweltschützer kritisieren Klöckner : Greenpeace steigt aus Zukunftskommission Landwirtschaft aus

Berlin Die Umweltschutzorganisation bemängelt die fehlende Bereitschaft, die Empfehlungen der Kommission auch zu berücksichtigen. Die rund 30 Mitglieder der Kommission sollen eine gemeinsame Strategie für eine zukunftsfähige Landwirtschaft erarbeiten.

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace verlässt die von der Bundesregierung eingesetzte Zukunftskommission Landwirtschaft und erhebt dabei Vorwürfe gegen Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU). "Für die Arbeit in einer Kommission, deren Vorschläge erst in ferner Zukunft berücksichtigt werden sollen und die offenkundig nur dazu dient, die Ankündigungs- und Verzögerungspolitik der Bundeslandwirtschaftsministerin zu kaschieren, stehe ich nicht zur Verfügung", erklärte Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser am Freitag.

Nach Angaben der Umweltschutzorganisation begründete Kaiser den Rückzug in einem Schreiben an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Vorsitzenden der Zukunftskommission Peter Strohschneider "mit der fehlenden Bereitschaft in Teilen der Bundesregierung, die Empfehlungen der Kommission zur anstehenden Umsetzung der EU-Agrarförderung in Deutschland zu berücksichtigen".