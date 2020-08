Gericht kippt Verbot : Berliner Demonstration gegen Corona-Politik darf unter Auflagen doch stattfinden

Am 1. August hatten bei einer ähnlichen Demonstration zahlreiche Menschen gegen die Hygieneregeln verstoßen. Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin Laut Verwaltungsgericht darf die umstrittene Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin am Samstag unter Auflagen stattfinden. Der Beschluss ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

Das Berliner Verwaltungsgericht hat die Verbotsverfügung der Polizei für eine geplante Demonstration gegen die Corona-Politik gekippt. Die Veranstaltung am Samstag könne unter Auflagen stattfinden, sagte ein Gerichtssprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig. Das Land Berlin will nun das Oberverwaltungsgericht anrufen, wie Polizeipräsidentin Barbara Slowik kurz vor Bekanntgabe der Entscheidung für den Fall einer juristischen Niederlage in erster Instanz bekräftigt hatte.

Kundgebungen in Berlin doch erlaubt

Kundgebungen in Berlin doch erlaubt : Demokratie muss Corona-Demos aushalten

Zu der Kundgebung am Samstag in Berlin hatte die Initiative Querdenken 711 aus Stuttgart 22 000 Teilnehmer auf der Straße des 17. Juni nahe dem Brandenburger Tor angemeldet. Die Versammlungsbehörde der Polizei hatte diese größere Demonstration und neun weitere kleinere Veranstaltungen am Mittwoch verboten.