Initiatoren verurteilen den russischen Angriff und Nato Sahra Wagenknecht als Rednerin bei Friedensdemonstration

Mehrere Tausend Menschen werden an diesem Samstag in Berlin bei einer großen Friedensdemonstration gegen den Krieg in der Ukraine und Waffenlieferungen erwartet. Die Initiatoren verurteilen den russischen Angriff und zugleich die Nato. Sie fordern einen Waffenstillstand und Verhandlungen mit Russland. Bekannteste Rednerin am Brandenburger Tor ist die frühere Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht, die derzeit eine neue Partei gründet. Angemeldet sind bei der Polizei 10 000 Teilnehmer. Parallel plant die Klimaschutzgruppe Letzte Generation in der Nähe eine Blockade der Straße des 17. Juni.