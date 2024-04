Familienministerin Paus Keine 5000 neuen Stellen für Kindergrundsicherung

Vor allem das Thema verdeckte Armut soll durch die Reform angegangen werden. Dazu müsse die Familienkasse ertüchtigt werden, sagt Paus am Sonntagabend im heute journal des ZDF. Dazu sei ein Mehr an Personal erforderlich, damit sich die Behörde zukünftig etwa aktiv an die Menschen wenden könne, denen Leistungen zustehen, so Paus.