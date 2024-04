Flüge unter vier Stunden Bundestagsabgeordnete dürfen bei kurzen Reisen nur noch Economy fliegen

Von der Neuregelung sind vor allem Flüge innerhalb Europas betroffen. Das Einsparpotenzial durch den Wechsel von Business zu Economy Class liege nach einer konservativen Schätzung etwa bei der Hälfte der Kosten, teilte die Bundestagsverwaltung am Mittwoch mit. Nach ihren Angaben flogen die Abgeordneten bislang in der Regel in der Business Class. Immerhin: Zur „Steigerung der Reisequalität“ können die Abgeordneten an Flughäfen bei Verfügbarkeit den Zugang zur Business-Lounge und zur beschleunigten Abfertigung an den Sicherheitskontrollen hinzubuchen und abrechnen.