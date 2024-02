Mit Stimmen von SPD, Grüne und FDP Bundestag beschließt höhere Flugticketabgabe und Kürzung beim Agrar-Diesel

Das Gesetz muss auch noch den Bundesrat passieren. Die Länderkammer will sich damit allerdings erst in der Sitzung am 22. März befassen. Für eine Befassung im Bundesrat noch an diesem Freitag hätte der Ältestenrat der Länderkammer einer Verkürzung der dem Bundesrat zustehenden Beratungszeit von mindestens drei Wochen zustimmen müssen.