Aktionsplan Bundesregierung will Plan gegen Wohnungslosigkeit beschließen

Hunderttausende Menschen in Deutschland haben keine eigene Wohnung. Die Bundesregierung hat zugesagt, ihnen allen bis 2030 angemessenen und bezahlbaren Wohnraum anzubieten. An diesem Mittwoch will das Kabinett einen von Bauministerin Klara Geywitz (SPD) vorgelegten Aktionsplan beschließen. „Gemeinsam für ein Zuhause“, heißt das Papier. Vertreter der Betroffenen vermissen allerdings konkrete Lösungen - vor allem zur Frage, wie Wohnungslose angesichts der Konkurrenz auf dem Mietmarkt an diese Wohnungen kommen sollen.