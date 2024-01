Erster Parteitag des BSW Die Sahra-Wagenknecht-Show

Irgendwie passt der Ort ganz gut. Ein ehemaliges DDR-Kino in der Karl-Marx-Allee in der Mitte Berlins. Es ist der Ort, an dem sich das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) am Samstag zum ersten Parteitag trifft. Die Parteigründerin, die ehemalige Linke-Fraktionschefin, Sahra Wagenknecht zieht am Samstagmorgen dann auch ein wenig wie ein Filmstar in das Kino ein. Sie betritt, ganz in Rot gekleidet, den Saal, kurz dahinter ihr Ehemann Oskar Lafontaine. Der ehemalige SPD- und Linke-Politiker trat in den vergangenen Tagen dem Bündnis seiner Frau ebenfalls bei. Seit an Seit sitzen sie in der ersten Reihe, immer wieder beugt sich Lafontaine herüber und gibt seiner Frau leise Regieanweisungen.