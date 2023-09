Nach umstrittener AfD-Äußerung Bremer CDU-Chef Meyer-Heder tritt zurück

Der Bremer CDU-Landesvorsitzende Carsten Meyer-Heder hat am Freitag seinen Rücktritt erklärt. Er habe ein einem Interview Aussagen zur AfD gemacht, „die eine völlig andere Wirkung in der Öffentlichkeit erzeugen, als ich es beabsichtigt habe“, hieß es in einer Erklärung des Politikers. Er hatte in einem Interview mit Radio Bremen gesagt, dass er sich eine punktuelle Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene vorstellen könne und hatte hinzugefügt: „Ich habe vor den Linken in der Bremer Bürgerschaft mehr Angst als vor Einigen in der AfD.“