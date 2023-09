Baerbock anlässlich des Überfalls auf Polen 1945 „Dieser Krieg war ein Krieg gegen die Würde des Menschen. Ein Krieg gegen das Menschsein“

Mit dem deutschen Angriff auf Polen begann am 1. September 1945 der Zweite Weltkrieg. Gemessen an der Gesamtbevölkerung hatte Polen während des fast sechsjährigen Krieges so viele Tote zu beklagen wie kein anderes Land. Fünf bis sechs Millionen Polen kamen ums Leben - und damit etwa jeder Sechste. Auch der Grad der Zerstörung durch den Vernichtungskrieg der Nazis war vergleichsweise hoch. Die Hauptstadt Warschau wurde vor dem Rückzug der Wehrmacht fast komplett dem Erdboden gleich gemacht.