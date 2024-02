FU Berlin Antisemitismusbeauftragter dringt auf Konsequenzen

Gefordert seien sowohl die Berliner Wissenschaftssenatorin als auch der Präsident der FU, sagte Klein. Er unterstütze den Vorschlag von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP), die Regeln auch in den Landeshochschulgesetzen der anderen Bundesländer zu prüfen und mehr rechtliche Klarheit darüber zu schaffen, wie die Hochschulen mit antisemitischen Vorfällen umgehen können. „Hass und Hetze gegen Israel und gegen Juden dürfen nicht unwidersprochen bleiben - an Universitäten ebenso wenig wie an irgendwelchen anderen Orten“, betonte der Antisemitismusbeauftragte.