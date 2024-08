Kompromiss in Berlin Ampel einigt sich im Streit um Haushalt 2025

Spitzenpolitiker der Ampel-Koalition begrüßten die Einigung, kritisierten aber den vorangegangenen Streit. SPD-Fraktionsvize Sönke Rix sagte unserer Redaktion: „Es ist gut, dass auch in strittigen Fragen Kompromisse gefunden werden.“ Der Parlamentarier forderte zugleich: „Da das öffentliche Ringen um die geeigneten Wege als Streit wahrgenommen wird, sollten alle Beteiligten in Zukunft geräuschloser an Kompromissen arbeiten. Das hilft nicht nur der Regierungskoalition, sondern auch der Demokratie insgesamt.“