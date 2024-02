Proteste in der Hauptstadt 100.000 Menschen zu Demo gegen rechts am Bundestag erwartet

Unter demselben Motto haben 120 Organisationen eine Demonstration in Dresden mit 10 000 Menschen angemeldet. In Hannover gibt es eine ähnliche Aktion am niedersächsischen Landtag. Darüber hinaus gibt es Dutzende weitere Aktionen in kleinen und großen Städten von Brunsbüttel in Schleswig-Holstein bis Freiburg in Baden-Württemberg.