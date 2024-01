Correctiv-Bericht Bericht zu Treffen in Potsdam – Chrupalla will mit Schmidt sprechen

Der von Correctiv benannte Mann hatte der dpa auf Anfrage bestätigt, dass er bei dem Potsdamer Treffen am 25. November anwesend gewesen sei und Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten sei. Er habe aber „an besagtem Tag in meiner Tätigkeit als freier Journalist gesprochen und lediglich am Rande erwähnt, Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten zu sein“. Einzelne der neuen Vorwürfe aus der szenischen Lesung im Theater bestritt er.