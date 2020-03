Medienbericht : Verfassungsschutz überprüfte mutmaßlichen Komplizen in Mordfall Lübcke

Verfassungsschutz überprüfte mutmaßlichen Komplizen in Mordfall Lübcke

Das Konterfei von Walter Lübcke (CDU) ist hinter einem Bundeswehrsoldaten am Sarg bei einem Trauergottesdienst in der Martinskirche zu sehen. Foto: dpa/Swen Pförtner

Hamburg Der mutmaßliche Komplize des Hauptverdächtigen im Mordfall Walter Lübcke hat einem Medienbericht zufolge in der Rüstungsindustrie gearbeitet. Markus H. sei deshalb im vergangenen Jahr von Verfassungsschutz und Polizei überprüft worden

Das berichteten der Norddeutsche Rundfunk (NDR) und das Portal "Zeit Online" am Dienstag. Im Rahmen dieser "Sicherheitsüberprüfung" habe das Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel dem Verfassungsschutz mitgeteilt, zu H. lägen "keine aktuellen staatsschutzpolizeilichen Erkenntnisse" vor.

Er soll in einem Rüstungsunternehmen in der Produktion von Fahrzeugen gearbeitet haben, wie ein Sprecher des Unternehmens NDR und "Zeit Online" sagte. Von einer rechtsextremistischen Gesinnung des Manns habe der Konzern nichts gewusst. In dem Unternehmen habe H. weder Zugang zu sensiblen Dokumenten noch zu Waffen gehabt.