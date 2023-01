“Eine der größten Enttäuschungen Deutschlands“ Unionsspitzen fordern Ablösung von Verteidigungsministerin Lambrecht

Die Vorsitzenden der beiden Unionsparteien haben eine Ablösung von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) gefordert. „Wie lange will sich der Bundeskanzler das eigentlich noch anschauen? Jede Stunde, die Frau Lambrecht noch länger im Amt bleibt, schwächt mittlerweile die Autorität des Bundeskanzlers“, sagte CDU-Chef Friedrich Merz dem „Münchner Merkur“ (Mittwoch). „Spätestens seit diesem Silvestervideo aber schüttelt ganz Deutschland nur noch den Kopf, nicht nur unsere Soldatinnen und Soldaten, die Verteidigungsexperten weltweit sind sprachlos, wie peinlich und frei von Sachkompetenz eine Ministerin in unserem Land öffentlich auftreten kann.“ Lambrecht sei in der Aufgabe „vollkommen überfordert“.