33 Jahre nach der Wiedervereinigung Einheit mit Brüchen und Konflikten

Einhundertvierundsiebzig Seiten umfasst der neue Bericht der Bundesregierung zum Stand der deutschen Einheit nach 33 Jahren. Dabei zeigt nicht nur der bloße Umfang der Untersuchung, dass viele Herausforderungen auch knapp 34 Jahre nach dem Fall der Mauer bleiben. „Die Folgen der Wiedervereinigung beschäftigen viele Menschen noch immer in besonderer Weise“, heißt es bereits in der Einleitung. Vorgelegt hat den Einheitsbericht am Mittwoch der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, Carsten Schneider (SPD).