Bericht der Bundesregierung : Kriminalität in Deutschland seit 2015 insgesamt rückläufig

Kriminalität in Deutschland seit 2015 insgesamt rückläufig

Berlin Die Kriminalität in Deutschland ist einem Regierungsbericht zufolge rückläufig. Dies sei vor allem beeinflusst vom deutlichen Rückgang der Eigentums- und Vermögensdelikte, heißt es in dem Bericht. Sorgen macht den Behörden demnach die politisch motivierte Kriminalität von rechts

Die Kriminalität in Deutschland ist laut offiziellen Zahlen zwischen 2005 und 2019 um 15 Prozent zurückgegangen. Dies sei vor allem beeinflusst vom deutlichen Rückgang der Eigentums- und Vermögensdelikte, heißt es im neuen "Periodischen Sicherheitsbericht" der Bundesregierung, der an diesem Freitag vorgestellt wird und der den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorab vorlag. Auch bei der schweren Gewaltkriminalität seien die Fallzahlen gesunken. Die Covid-19-Pandemie habe zu einem Rückgang der Gewalt in der Öffentlichkeit geführt - aber zu einem Anstieg im privaten Raum.