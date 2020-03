Medienbericht : BKA sieht Rassismus nicht als Hauptmotiv für Tat von Hanau

Blumen und Kerzen sind am Marktplatz aufgestellt worden. Foto: dpa/Nicolas Armer

Karlsruhe Ermittler des Bundeskriminalamts stufen den Anschlag von Hanau nach einem Medienbericht nicht als Tat eines Rechtsextremisten ein. Tobias R. war im Februar durch die Stadt gezogen und hatte neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen.

Tobias R. habe seine Opfer ausgewählt, um größtmögliche Aufmerksamkeit für seinen Verschwörungsmythos von der Überwachung durch einen Geheimdienst zu erlangen. Eine typisch rechtsextreme Radikalisierung habe er nicht durchlaufen, berichteten WDR, NDR und „Süddeutsche Zeitung“. Ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe wollte dies am Montag nicht kommentieren. Die polizeilichen Ermittlungen dauerten noch an.