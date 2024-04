Vernehmung vom FBI Wurde AfD-Politiker Krah aus kremlnahen Quellen bezahlt?

Bei der Vernehmung sollen ihm die Ermittler eine Chat-Nachricht vorgehalten haben, in der ihm der prorussische Aktivist Oleg Woloschyn versichert habe, dass das Problem mit den „Kompensationen“ für Krahs „technische Ausgaben“ gelöst sei. Von Mai an „wird es so sein, wie es vor Februar war“. Die Formulierung lege den Verdacht nahe, dass Krah schon länger verdeckt bezahlt worden sein könnte.