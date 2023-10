Nach Angriff auf Bergkarabach Grünen-Außenpolitiker Trittin fordert Stopp der Gasimporte aus Aserbaidschan

Die Bundesregierung macht Sanktionen gegen Aserbaidschan davon abhängig, ob das Land die armenische Bevölkerung in der umstrittenen Region Bergkarabach schützt und die Grenzen des Nachbarlandes Armenien wahrt. Auf EU-Ebene seien Sanktionen Teil der Beratungen, betonte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Freitag. Er verwies auf eine EU-Beobachtermission an der Grenze zwischen beiden Ländern.