Haushaltskrise Bereinigungssitzung für Haushalt 2024 soll abgesagt werden

In der Bundesregierung dauert das Ringen um eine Lösung der Haushaltskrise an, in der die Ampel-Koalition nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts steckt. An mehreren Stellen der Regierung und der Koalition hieß es am Mittwoch, für den Bundeshaushalt 2023 laufe es auf eine nachträgliche Aussetzung der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse hinaus. Bisher sei aber nichts entscheidungsreif. In der Schwebe stehen zudem die für Donnerstag anberaumten Schlussberatungen des Haushalts-Ausschusses des Bundestages über den Etatentwurf für 2024. Im Fall einer Absage wäre fraglich, ob noch in diesem Jahr ein Bundeshaushalt für 2024 beschlossen werden kann.