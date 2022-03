Debatte um Entlastungen von hohen Energiepreisen : Lindner hat sich mit dem Tankrabatt verrannt

Meinung Berlin Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck befinden sich bei den Verhandlungen über weitere Entlastungen von hohen Benzin- und Energiepreisen in ungewohnten Rollen: Der Chef-Liberale Lindner erfindet mit dem Tankrabatt eine fragwürdige staatliche Subvention, der Grüne Habeck pocht auch in Kriegszeiten auf Marktmechanismen.

Mit dem Vorschlag eines Tankrabatts hat sich FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner verrannt – auch wenn er ihn als Teil eines zweiten Entlastungspakets möglicherweise durchsetzen wird. Die jüngsten Preissteigerungen an den Zapfsäulen mit einem staatlichen Zuschuss herunter zu subventionieren, ist weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll. Hohe Preise veranlassen die Marktakteure, darauf rational zu reagieren. Der staatliche Eingriff würde die Illusion eines Preisdeckels schaffen und die wahren Marktverhältnisse verschleiern. So etwas kann der Staat auch finanziell gar nicht durchhalten. Der Tankrabatt würde enorm teuer, schnell kostet er mehrere Milliarden Euro im Monat, die besser für andere Dinge ausgegeben werden. Auch ökologisch sendet Lindner das falsche Signal: Gerade hat der Staat aus Klimaschutzgründen die CO2-Bepreisung eingeführt, um den Verbrauch fossiler Kraftstoffe zu verteuern. Nun will Lindner umgekehrt zu hohe Benzinpreise wieder verhindern. Da wird kein Schuh draus.