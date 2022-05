Scholz nur auf Platz sieben : Das sind die beliebtesten deutschen Politiker

Berlin Erstmals nehmen Politikerinnen und Politiker der Grünen in einer Beliebtheits-Umfrage die ersten drei Plätze ein. Bundeskanzler Olaf Scholz sackt derweil vom vierten auf den siebten Rang ab.

Die Popularität der Grünen-Minister spiegelt sich auch in den Umfragewerten für die Partei wieder. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, kämen die Grünen auf 19 Prozent, das ist ein Punkt mehr als in der Vorwoche. Die SPD verliert einen Punkt auf 23 Prozent. CDU/CSU kommen auf 27 Prozent (plus 0,5), die FDP auf 9,5 Prozent (plus 0,5). Die AfD verliert einen Punkt auf 10,5 Prozent. Die Linke verharrt bei 4,5 Prozent.