Leichenfunde in Belarus : Bundesregierung verurteilt Vorgehen Lukaschenkos gegen Demonstranten

Leichenfunde in Belarus

Menschen beobachten am Sonntag erneute Proteste gegen die Regierung in der belarussischen Hauptstadt Minsk. Foto: AP/Evgeniy Maloletka

Berlin Regierungssprecher Seibert hat eine lückenlose Aufklärung der Vorwürfe rund um die Belarus-Proteste gefordert. Polizisten sollen Menschen getötet haben. Zuletzt waren zwei Anführer der Demokratiebewegung verhaftet worden.

Die Bundesregierung fordert eine Aufklärung von Berichten über Leichenfunde in Belarus (Weißrussland) im Zusammenhang mit den Protesten gegen Staatschef Alexander Lukaschenko. Die Bundesregierung sei erschüttert über Berichte, dass im Zuge der Proteste und Inhaftierungen friedlicher Demonstranten auch Menschen umgebracht worden seien, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Es gebe jetzt Berichte über einzelne Funde von Leichen - „und das muss lückenlos aufgeklärt werden“.