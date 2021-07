Bekämpfung der Schweinepest : Bund wendet sich gegen Kritik

Eine Eingangstür zu einem Schweinemastbetrieb. Die ersten Fälle von Afrikanischer Schweinepest bei Hausschweinen in Deutschland sind in Brandenburg nahe der Grenze zu Polen aufgetreten. Foto: dpa/Toni Lehder

Berlin Nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest bei Hausschweinen in Brandenburg hat das Land dem Bund mangelnde Hilfe vorgeworfen. Zu Recht?

Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat den Vorwurf mangelnder Hilfe bei der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) zurückgewiesen. Das Ressort wandte sich gegen Kritik aus Brandenburg an Ministerin Julia Klöckner (CDU). „Alle Möglichkeiten zur Unterstützung wurden und werden genutzt“, sagte der Parlamentarische Agrarstaatssekretär Uwe Feiler (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. „Für das Krisenmanagement ist das Bundesland selbst verantwortlich. (...) Wenn Brandenburg jetzt versucht, dem Bund die Schuld zuzuschieben, will man scheinbar nur von eigenen Defiziten in der Seuchenbekämpfung ablenken.“

Die ASP hat sich bei Hausschweinen in Deutschland nach dem ersten Auftreten in Brandenburg ausgebreitet. Inzwischen ist ein dritter Betrieb - eine kleine Haltung mit vier Mastschweinen - laut Brandenburger Verbraucherschutzministerium betroffen. Der Betrieb liegt in Letschin nördlich von Frankfurt (Oder) an der Grenze zu Polen, in der Nähe einer Mini-Haltung mit zwei Tieren, die wie eine Schweinehaltung im Südosten Brandenburgs mit 200 Tieren zuvor bereits betroffen war.