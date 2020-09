Einheitlicher Mindestabstand : Koalition will Akzeptanz von Windrädern an Land erhöhen

Koalition will Akzeptanz von Windrädern an Land erhöhen

Berlin Für den Bau von Windkrafträdern soll es künftig in allen Bundesländern eine einheitliche Abstandsregelung geben - außer in Bayern. Auch sollen die Länder später niedrigere Abstände festlegen dürfen.

Die Koalition will den Ausbau von Ökostrom beschleunigen und zugleich die Akzeptanz der Energiewende erhöhen. Kommunen sollen künftig eine finanzielle Beteiligung am Betrieb von Windrädern erhalten, wie aus dem am Freitag vom Klimakabinett beschlossenen Eckpunktepapier hervorgeht.

In den Ländern gelten bisher unterschiedliche Abstandsregelungen - die schärfste gibt es in Bayern mit der sogenannten 10-H-Regelung - demnach muss der Abstand eines Windrades von Wohnsiedlungen mindestens zehn Mal so weit sein wie die Anlage hoch ist. Bei einer Höhe der Anlage von 200 Metern zum Beispiel wären das 2 Kilometer. Diese bestehende Abstandsregel in Bayern soll laut Papier erhalten bleiben.