Coronavirus : Veranstalter müssen nur Ticketpreis ersetzen

In Italien finden bereits alle Fußballspiele wegen der Verbreitung des Coronavirus ohne Zuschauer statt. Das droht auch in Deutschland. Foto: dpa/Antonio Calanni

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen sind viele Großveranstaltungen wegen der Corona-Gefahr von Absagen bedroht. Unsere Redaktion hat zusammengestellt, was Besucher jetzt wissen müssen.

Was ist, wenn die Veranstaltung in einem Risikogebiet liegt und doch durchgeführt wird?

In diesem Fall muss der Veranstalter das Ticket nicht ersetzen. Wenn die Behörden Konzerte und Fußballspiele erlauben, können die Betreiber sie durchführen. Wer aus Sorge um seine Gesundheit lieber zu Hause bleiben will, kann sein Ticket nur dann zurückgeben, wenn der Veranstalter kulant ist.

Wer im Zusammenhang mit einem Ticketkauf eine Reise gebucht hat, kann seine Reiserücktrittsversicherung nur dann in Anspruch nehmen, wenn der Verzicht in seiner Person begründet ist. Das heißt, der Reisende muss selbst erkrankt sein. Es reicht nicht, dass der Veranstalter das Ereignis wegen der Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus abgesagt hat.

Reisewarnungen ins Ausland spricht das Auswärtige Amt aus. In diesem Fall ist in der Regel ein Reiserücktritt bei Pauschalreisen ohne Entschädigung möglich, heißt es auf der Internet-Seite des Außenministeriums. Das gilt aber nicht für Warnungen von Politikern, bestimmte Teile von Deutschland zu meiden. Wer auf eine Reise in Risikogebiete in Deutschland verzichtet, muss sich an die Storno-Bedingungen seines Veranstalters halten.